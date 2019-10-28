Будьте внимательны и осторожный с газом !

На территории р.п. Чаны ежегодно расширяется сеть потребления природного газа. Все больше жилых домов переходят на отопление природным газом и эксплуатацию газовых плит. Данный вид топлива удобен в эксплуатации. Но при пользовании газом, с момента выбора и установки газового оборудования, монтажа дымоходов и до момента его эксплуатации, необходимо строго соблюдать требования пожарной безопасности, так как газ- ВЗРЫВООПАСЕН. При нарушении порядка эксплуатации газового оборудовании может произойти вспышка газа, взрыв газовоздушной смеси и пожар. Перед использованием оборудования необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации и пройти инструктаж в газовой службе. Так же необходимо заключить договора на обслуживание газового оборудования. В процессе эксплуатации необходимо следить за исправностью и работоспособностью автоматики, которая в случае некорректной работы аппаратуры прекратит подачу газа.

Государственный пожарный надзор в очередной раз напоминает гражданам, что эксплуатация газовых приборов и оборудования с нарушением требований безопасности может привести к пожару и трагедии.

Чаще всего возгорания происходят в результате неправильной проверки на наличие утечки газа. Многие подносят спичку или зажигалку к редуктору, а затем происходит вспышка. Вместе с тем существует простой и вполне безопасный способ определения наличия утечки газа. Для начала нужно сделать водно-мыльный раствор, т.е. развести в обычной воде шампунь, стиральный порошок или мыло. Хорошо пенящуюся жидкость нанести на головку газового баллона и пронаблюдать: не появятся ли мыльные пузыри. Если утечка газа есть, то пузыри появятся.

О наличии утечки газа можно судить и по появлению в помещении характерного газового запаха. В этом случае необходимо незамедлительно сообщить об этом в аварийную службу газа по телефону «04» или 21-274. Затем, соблюдая осторожность, нужно прекратить подачу газа, выключить плиту, электронагревательные приборы, освещение, открыть окна и проветрить помещение.

Для проведения ремонтных работ бытовых газовых приборов необходимо вызывать специалиста газовых служб.

При подключении газового баллона к плите убедитесь о наличии и целостности уплотнительного кольца (прокладки).

Во избежание пожара или взрыва недопустимо эксплуатировать неисправные газовые приборы, оставлять открытыми краны плитки при погашенных горелках, хранить запасные газовые баллоны около печей и других нагревательных приборов.

Нельзя разрешать включать и пользоваться газовыми приборами детям и лицам, незнакомым с устройством этих приборов.

• допускайте к установке, ремонту и проверке газового оборудования только квалифицированных специалистов;

• не привязывайте к газовым трубам, оборудованию и кранам веревки и не сушите вещи;

• снимая показания счетчика газа бытового нельзя подсвечивать циферблаты огнем;

• не оставляйте без присмотра и на ночь работающие газовые приборы; за исключением приборов которые оборудованы системой автоматики,

• нельзя поворачивать ручку крана газового ключами или клещами, стучать по горелкам, кранам и счетчикам тяжелыми предметами;

• не пользуйтесь газифицированными печами и газовыми колонками со слабой тягой в дымоходе;

• не пользуйтесь помещениями, в которых есть газовые приборы, для отдыха и сна;

• придерживайтесь следующей последовательности включения в работу газовых приборов: сперва зажгите спичку, а после этого осуществите подачу газа;

• для большей безопасности следите, чтобы бытовой природный газ горел спокойно, без пропусков в пламени, которые приводят не только к накапливанию в помещении угарного газа, но и к порче горелочных приборов. Пламя должно быть фиолетово-голубого цвета, без желтоватого и оранжевого оттенка.

Запрещается устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов.

Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.

Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.

У входа в индивидуальные жилые дома, а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом".

- При использовании бытовых газовых приборов запрещается:

а) эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;

б) присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;

в) проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей.

Если вы почувствовали в помещении запах газа:

• при утечке бытового газа перекройте конфорки кухонной плиты и кран на трубе подачи газа;

• если произошла утечка бытового газа, ни в коем случае не включайте свет и электроприборы, отсоедините телефон от розетки, не зажигайте свечи и спички, не выходите в другие помещения, где есть открытый огонь;

• загазованное помещение необходимо проветрить и вызвать по телефону аварийную газовую службу.

Если после проветривания помещения все еще ощущается запах газа, возможно, что утечка бытового газа продолжается. Поэтому нужно вывести из дома людей, предупредить соседей и дожидаться приезда аварийной газовой службы на улице.







Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району

УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области.