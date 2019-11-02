02 ноября в 05.00 часов, в Чановском районе на 1047 километре автодороги «Иртыш Р-254», житель р.п.Чаны, 26-летний водитель автомобиля ВАЗ-21140, следовавший со стороны г.Новосибирска в направлении г.Омска, совершил съезд с дороги по ходу движения, где совершил столкновение с опорой дорожных знаков. В результате происшествия водитель получил травмы, не совместимые с жизнью.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Госавтоинспекция Чановского района