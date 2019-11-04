Пожар с гибелью человека



04 ноября 2019 г. в 06 часа 25 минут на пульт диспетчера ПСЧ-73 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в р.п. Чаны. По прибытию подразделения пожарной охраны на место было установлено, что происходит открытое горение в доме. В результате происшедшего пожара огнем повреждена комната, на пожаре погиб мужчина 1939 г.р., Причиной пожара послужило нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.



ОНДиПР по Чановскому району УНДиПР ГУМЧС России по Новосибирской области обращает внимание частных домовладельцев, ответственных квартиросъемщиков, руководителей предприятий и организаций на строгое соблюдение мер пожарной безопасности.



- Электропроводка в помещениях всех видов должна находиться в исправном состоянии. Монтаж электропроводки должен производить опытный электромонтер. Изоляция электропроводов должна периодически проверяться.

- Электроприборы разрешается включать в электрическую сеть только при помощи штепсельных соединений заводского изготовления.

При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;







Помните действия в случае пожара:



- Сообщите по телефону"101" или "112"

- Примите меры по эвакуации людей, имущества.

- По возможности приступите к тушению пожара.

Соблюдайте правила пожарной безопасности!

ОНДиПР по Чановскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области.