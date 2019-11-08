Как не допустить пожара.

К сожалению, на территории Новосибирской области наблюдается негативная динамика роста гибели детей на пожарах. Так, за прошедшие сутки произошла гибель 2-х детей в Венгеровском районе Новосибирской области.

Причинами пожаров с гибелью детей часто становятся детская шалость с огнем. Условия способствующие этому - это оставление детей без присмотра и ненадлежащий присмотр за ними.Однако, прежде чем уйти из дома, необходимо поручить наблюдение за ребенком кому-нибудь из ответственных взрослых. Особенно опасно оставлять детей одних в запертых домах, квартирах. В случае пожара они не могут самостоятельно выйти из горящего помещения. Кроме того, спасаясь от огня и дыма, дети обычно прячутся в шкафах, под кроватями, столами. Отыскать детей в обстановке пожара дело нелегкое. Также гибели детей способствует состояние сна или алкогольное опьянение находящихся рядом взрослых.

Уважаемые взрослые! Помните, что во многом дети подражают вам. Будьте сами предельно осторожны в общении с огнем и разъясняйте детям, какую опасность представляет шалость с огнем. Не забывайте, что ребенок, предоставленный сам себе, непроизвольно может стать виновником пожара.

Родители должны не только рассказывать, но и своим примером показывать правильное поведение:

- не оставляйте на виду спички, зажигалки;

- следите, как дети проводят свободное время, чем интересуются, отвлекайте их от пустого времяпрепровождения;

- не доверяйте маленьким детям присматривать за топящимися печами и нагревательными приборами, пользоваться газовыми приборами;

- не оставляйте детей одних в закрытых комнатах;

- контролируйте состояние электропроводки и электророзеток;

- не оставляйте включенными в сеть электробытовые приборы;

- не включайте в одну розетку несколько мощных электропотребителей;

- соблюдайте правила эксплуатации газовых плит, колонок, отопительных печей;

- соблюдайте чистоту и порядок в доме;

- приобретите в целях безопасности вашей семьи огнетушитель;

- будьте всегда осторожны с огнем, избегайте случаев его открытого применения.

Необходимо проводить постоянную, целенаправленную работу по привитию навыков осторожного обращения с огнем, давать знания о свойствах огня и дыма, учить правильному поведению в экстремальной ситуации пожара. Пусть они узнают об угрозе огня из Ваших рассказов, предостережений и картинок, нежели из реальной жизни!!! Подготовьте детей к правильным действиям в случае возникновения пожара, пусть дети запомнят свой адрес и телефон пожарной охраны, чтобы при необходимости вызвать помощь.

- не отказывайтесь от установки в жилых помещениях пожарных извещателей с GSM модулем и своевременно производите замену батареек. Данная целевая программа Новосибирской области направлена на снижение тяжести происходящих пожаров, в том числе на недопущение гибели людей. Семьям, которые не попадают под программу по установке пожарных извещателей, рекомендуем самостоятельно приобретать и устанавливать в жилых помещениях автономные дымовые пожарные извещатели, которые в случае возникновения пожара известят находящихся в доме людей о случившейся беде.

С начала установки данных устройств в местах проживания граждан в Новосибирской области, благодаря своевременному обнаружению и сообщению о пожаре в пожарную охрану, спасены человеческие жизни.

ОНДиПР по Чановскому району УНДиПР ГУ МЧС России

по Новосибирской области