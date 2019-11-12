В связи со снижением температуры воздуха и выпадением снега водители и пешеходы должны неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и осторожными на дороге, об этом сайту сообщил Александр Семенов, начальник отделения Госавтоинспекции по Чановскому району: Водители должны выбирать безопасную скорость и дистанцию, избегать лишних маневров и резкого торможения. Необходимо быть предельно внимательными на перекрестках и пешеходных переходах, а также вблизи учебных заведений и иных мест массового нахождения людей. Кроме того, следует проявлять осторожность на эстакадах, мостах и путепроводах, где вероятнее всего возникновение гололеда.

В зимний период экипажи ДПС ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения. Госавтоинспекция рекомендует сообщать о случаях поломки автомобилей или иных затруднительных ситуациях на автодорогах на единый номер экстренных служб 112 или обратиться к сотрудникам ГИБДД, которые постоянно патрулируют автодороги.

Инспекторы ДПС постараются оказать людям, оказавшимся в затруднительном положении на дороге, все возможное содействие, при необходимости помогут с вызовом медиков, технической службы или эвакуатора.

Также ГИБДД напоминает пешеходам, что водители из-за тумана или клубов выхлопных газов автомобилей не всегда имеют возможность вовремя заметить пеших участников дорожного движения. Поэтому необходимо переходить проезжую часть в установленных местах, следуя по обочинам дороги идти навстречу движению транспорта, использовать световозвращающие элементы.

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району