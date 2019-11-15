ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОЖАРУ

12.11.2019 года в 06 час. 10 мин. произошел пожар в надворной постройке (баня), расположенной на территории домовладения п. Малый Тебис. В результате пожара огнем уничтожены надворные постройки, расположенные на территории домовладения на площади 120м2 и огнем повреждена квартира. Предполагаемая причина пожара несоответствие размеров разделки потолочного перекрытия бани от дымовой трубы печи отопления.

ОНДиПР по Чановскому району УНДиПР ГУМЧС России по Новосибирской области обращает внимание частных домовладельцев, ответственных квартиросъемщиков, руководителей предприятий и организаций на строгое соблюдение мер пожарной безопасности.

В соответствии с СП 7.13130.2013 Свод правил «Отопление, вентиляция и кондиционирование, противопожарные требования» пунктом 3.15. разделка: Утолщение стенки печи или дымового канала в месте соприкосновения с конструкцией здания, выполненной из горючего материала.

Пунктом 5.14. Размеры разделок в утолщении стенки печи или дымового канала в месте примыкания строительных конструкций следует принимать в соответствии с Приложением Б. Разделка должна быть больше толщины перекрытия (потолка) на 70 мм. Опирать или жестко соединять разделку печи с конструкцией здания не следует.

Б.1. Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов

А также пунктом 5.11. Дымовые трубы должны быть вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм, с карманами в основаниях глубиной 250 мм с отверстиями для очистки, закрываемыми дверками. Допускается применять дымовые каналы из хризотилоцементных (асбестоцементных) труб или сборных изделий из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала).

По смыслу данного пункта СП 7.13130.2013 применение дымового канала из однослойной металлической трубы индивидуального изготовления без тепловой изоляции из негорючего материала не допускается.

ФЗ РФ № 69 от 21.12.1994г. статья 34 ч. 2 граждане обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности.

Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года п. 81 – Перед началом отопительного сезона собственники жилых домов (домовладений) обязаны осуществить проверки и ремонт печей.

– Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций. – Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.

- Перед началом отопительного сезона необходимо осуществить проверки и ремонт печей, а также других отопительных приборов и систем.

- В течение отопительного сезона необходимо проводить очистку дымоходов и печей от сажи не реже 1 раза в 3 месяца.

- Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах.

- При эксплуатации печного отопления запрещается:

а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;

б) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

д) производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;

е) использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

ж) перекаливать печи.

- Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них место в дали, от строений и надворных построек.

- При установке временных металлических и других печей заводского изготовления в помещениях общежитий, административных, общественных и вспомогательных зданий предприятий, в жилых домах обеспечивается выполнение указаний (инструкций) предприятий-изготовителей этих видов продукции, а также требований норм проектирования, предъявляемых к системам отопления.

- Товары, стеллажи, витрины, прилавки, шкафы и другое оборудование располагаются на расстоянии не менее 0,7 метра от печей, а от топочных отверстий - не менее 1,25 метра.

- При эксплуатации металлических печей оборудование должно располагаться на расстоянии, не менее чем 2 метра от металлической печи.

- Необходимо обеспечивать побелку дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы.

- Расстояние от внутренней поверхности трубы (дымохода) до сгораемой конструкции не менее 500 мм

- Не допускается наличие в дымовых трубах и печных кладках каких либо сгораемых конструкций (балки, стропила, обрешетка), при кладке печей и дымовых труб сгораемые конструкции, которые расположены по близости, должны демонтироваться.

Помните действия в случае пожара:

- Сообщите по телефону"101" или "112"

- Примите меры по эвакуации людей, имущества.

- По возможности приступите к тушению пожара.

Соблюдайте требования пожарной безопасности!

ОНДиПРпо Чановскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области.