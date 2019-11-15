Правила дорожного движения запрещают водителю пользоваться телефоном при движении.

Вряд ли сегодня нужно напоминать, какую роль в нашей жизни играют сотовые телефоны, но вот какой вред они наносят дорожной безопасности, напомнить следует.

Разговор по телефону во время движения является одной из основных причин, отвлекающих водителя, причём проблема не в том, что заняты руки, а в том, что разговор поглощает около 75% внимания. Соответственно, вероятность аварии возрастает в 4 раза. Значительно отвлекает написание СМС-сообщений, проверка электронной почты, игры.

Помните, что даже самая приятная беседа по телефону может быть столь же опасна, как и вождение в нетрезвом виде. Скорость реакции водителя в таком случае существенно снижается, следовательно, скорее всего, он не сумеет сориентироваться в изменившейся ситуации на дороге и быстро принять меры.

Разрешается вести разговор только с помощью гарнитур, которые не занимают руки, техническими устройствами hands free могут быть проводные и беспроводные гарнитуры, использование «громкой связи», а также системы автомобиля, позволяющие общаться по телефону. Обычно они подключают аппарат с помощью протокола передачи данных Bluetooth. Главное – чтобы руки водителя во время движения были свободны. К использованию мобильного телефона также относятся переписка при помощи СМС, электронной почты, интернет-чатов и т. п.

Запрет на использование мобильного телефона за рулем машины с 2007 года отражен в кодексе об административных правонарушениях (КоАП), статья 12.36.1 и непосредственно в правилах дорожного движения пункт 2.7.

«Пользование водителем во время движения транспортного средства телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук, – влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи пятисот рублей».

Помните, что важен не разговор по телефону, а собственная безопасность водителя, его пассажиров и окружающих.