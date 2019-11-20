У детей началась весела пора, выпал долгожданный снег, поэтому на наших улицах и дорогах появляется много ребятишек, которые с озорством играют в снежки, иногда забывая о безопасности. Ведь наступившая зима с ее капризами погоды осложняет ситуацию на наших дорогах, резко возрастает возможность наезда автотранспорта на детей вблизи игровых площадок, в местах, где имеются горки для катания на санках.

Снежные образования, которые остаются после проведения снегоуборочных работ и еще не вывезены, ребята могут принять за горки, которые на самом деле могут быть достаточно опасными. Особенно те, скаты которых граничат с проезжей частью дорог. Водители транспортных средств абсолютно не готовы к неожиданному появлению на дороге ребенка. В такие моменты будущее ребенка, его жизнь и здоровье зависит от реакции водителя и от того, успеет ли он затормозить.

Если вы заметили, что в вашем дворе или у проезжей части образовалась опасная горка, незамедлительно сообщите об этом в управляющую компанию поселка и в ГИБДД.

Дома или по дороге в школу объясните своим детям, что катание со снежных валов и мест временного складирования снега опасно для жизни. Еще раз напомните им о том, что транспортное средство невозможно остановить мгновенно.

Не стоит забывать о правилах безопасности при катании ребенка на санках. Переходить через проезжую часть, не вынимая ребенка из санок, можно только в том случае, если они оборудованы длинной ручкой, при помощи которой взрослый может толкать санки перед собой. Однако лучше всего перенести ребенка или перевести за руку, а санки взять в другую руку. Категорически запрещается везти ребенка в санках, у которых есть исключительно веревка-буксир. При таком способе передвижения велика вероятность выпадения малыша из санок на проезжую часть.

Внимательность необходимо проявлять и во дворах жилых домов. Везя за собой санки, взрослый считает, что ребенок в полной безопасности - машин вокруг нет. При этом водитель припаркованной машины, увидев, что взрослый человек прошел, может начать движение, не заметив санки. Поэтому если вы с ребенком на санках проходите мимо машины с работающим двигателем, необходимо привлечь внимание водителя и жестами показать, что вы везете за собой санки.

Также Госавтоинспекция напоминает о недопустимости катания на тюбинге, прикрепленном тросом к машине. Последствия таких развлечений могут быть очень трагичными.

Госавтоинспекция района призывает водителей к внимательности и бдительности, а пешеходам напоминает о главном правиле – при переходе проезжей части, даже в установленном месте, необходимо убедиться в безопасности перехода. Правоохранители просят родителей провести с детьми дополнительные разъяснительные беседы о недопустимости нарушений ПДД и соблюдении мер личной безопасности на улице.

Госавтоинспекция Чановского района