Как не допустить гибели детей на пожарах
Ежегодно на территории Новосибирской области происходят пожары, в результате которых гибнут люди, в том числе и дети. В ряде случаев гибель детей происходила, когда взрослых в доме в момент пожара не было.
В целях недопущения пожаров, гибели и травмирования на них детей Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району обращается к родителям и взрослому населению:
Родители
должны рассказывать детям чем опасны игры с огнем и
научить их правильному поведению при пожаре :
- не оставляйте на виду спички, зажигалки;
- не доверяйте маленьким детям присматривать за топящимися печами и нагревательными приборами, пользоваться газовыми приборами;
- не оставляйте детей одних в домах и квартирах;
- не оставляйте включенными в сеть электробытовые приборы;
- не включайте в одну розетку несколько мощных электропотребителей;
- соблюдайте правила эксплуатации газовых плит, колонок, отопительных печей;
-
своевременно производите ремонт печного отопления и эксплуатируйте печи в
соответствии с требованиями пожарной безопасности;
- будьте всегда осторожны с огнем, избегайте случаев его открытого применения.
Оставляя детей одних даже на небольшой промежуток времени не запирайте дома и квартиры снаружи, так как в случае какой-то чрезвычайной ситуации у находящихся внутри не будет возможности покинуть опасное место.
Приобретите и установите в жилых помещениях автономные дымовые
пожарные извещатели, которые в случае возникновения пожара известят находящихся
в доме людей о случившейся беде. Так же напоминаем, что на
территории Чановского района в местах проживания многодетных и малообеспеченных семей начинается установка пожарных извещателей с GSM
модулем, которые в случае пожара не
только оповестят находящихся в доме людей
, а так же передадут сигнал в
оперативные службы Чановского района. НЕ
отказывайтесь от установки данных устройств и своевременно производите
замену батареек. Данная целевая программа
Новосибирской области направлена на снижение тяжести происходящих
пожаров, в том числе на недопущение гибели людей. С начала установки данных
устройств в местах проживания граждан в Новосибирской области, благодаря своевременному обнаружению и
сообщению о пожаре в пожарную охрану,
спасены человеческие жизни.
Уважаемые родители!. Необходимо проводить постоянную, целенаправленную работу по привитию навыков осторожного обращения с огнем, давать знания о свойствах огня и дыма, учить правильному поведению в экстремальной ситуации пожара. Пусть они узнают об угрозе огня из Ваших рассказов, предостережений и картинок, нежели из реальной жизни!!! Подготовьте детей к правильным действиям в случае возникновения пожара, пусть дети запомнят свой адрес и телефон пожарной охраны, чтобы при необходимости вызвать помощь.
ОНД и ПР по Чановскому району УНДиПР ГУ МЧС России
по Новосибирской области