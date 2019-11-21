Детский дорожно-транспортный травматизм является одной из самых болезненных проблем современного общества. Ежегодно на дорогах России совершаются десятки тысяч дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков. За 10 месяцев 2019 года на территории Новосибирской области зарегистрировано 223 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в результате которых 11 детей погибло и 234 получили ранения.

В целях привлечения внимания общественности к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечения безопасности несовершеннолетних, в период с 18 по 28 ноября 2019 года на территории Чановского района, будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание – дети!».

Госавтоинспекция района настоятельно рекомендует всем водителям транспортных средств соблюдать скоростной режим, быть внимательными, особенно при неблагоприятных погодных условиях, скользкой дороге, всегда снижать скорость при приближении к пешеходному переходу и детским учреждениям.

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району