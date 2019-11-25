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   В последнее воскресенье ноября в России отметят День матери. Это праздник занимает особое место в сердцах людей. В этот день можно еще раз  сказать слова благодарности всем матерям, которые дарят детям любовь  и заботу.  

  Стражи правопорядка тоже решили не оставаться в стороне. Сотрудники ОГИБДД  ОМВД России по Чановскому району провели акцию  «Поздравление с Днем матери».

   Полицейские дарили женщинам-водителям поздравительные открытки и наклейки «Ребенок в машине». Также инспекторы ГИБДД обращались к автолюбительницам с просьбой соблюдать ПДД и быть более внимательными на дорогах, ведь каждую из них дома ждут дети, которые очень любят своих мам и хотят видеть их здоровыми и счастливыми.


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