ПАМЯТКА АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ



Ежегодно на территории Новосибирской области происходят пожары на автотранспортных средствах. Наибольший всплеск пожаров приходится на зимние месяца, что связано с подогревом автомобилей водителями. На территории Чановского района так же, практически ежегодно, происходят пожары на автотранспортных средствах.

Основная причина таких пожаров – нарушение правил эксплуатации транспортных средств. Пожары в автомобилях происходят из-за замыканий электропроводки, из-за неисправностями системы подачи топлива, не последнее место в этом списке занимает курение в машине или непосредственной близости от нее.

Одним из важных требований безопасной эксплуатации автомобилей является соблюдение водителем требований пожарной безопасности. Пожары в автомобилях быстротечны и предоставляют большую опасность для водителей и пассажиров.



Во избежание пожара в автотранспортном средстве собственникам следует соблюдать элементарные требования пожарной безопасности: Запрещается

- при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

- эксплуатировать следует только полностью исправное автотранспортное средство, при выявлении малейших неисправностей автотранспортного средства, следует полностью прекратить его эксплуатацию, до полного устранения неисправности.

- после произведенного ремонта либо технического обслуживания автомобиля, следует убедиться в герметичности топливной системы, и отсутствия подтеканий топлива, регулярно осматривать систему подачи топлива, проверять состояние топливной системы, патрубков, хомутов;

-периодически путем осмотра проверять целостность электропроводки автомобиля, часто бывает, что провод постоянно трётся о соседнюю деталь или панель, в конечном итоге, просто нарушается его изоляции, что при соприкосновении с другим проводом или металлической частью автомобиля может вызвать образование искр, нагревание электропровода и нарушения в работе электрооборудования, в результате чего может произойти возгорание;

-проверять надежность электрических контактов электропроводки в местах соединения, так как плохой контакт может привести к оплавлению электропроводки;

- при установке дополнительного оборудования, либо ремонте электропроводки, не следует применять проводку с меньшим сечением, либо электропроводку, не предназначенную для применения в автомобиле.

-не следует заменять штатные предохранители более мощными, либо металлическими предметами, такими как отрезок проволки, монетой, и прочими не предназначенные для этого предметы.

- не следует применять в зимнее время для утепления отсека двигателя транспортного средства приспособления, из горючих материалов, способных стать источником возникновения пожара при нагреве от двигателя транспортного средства.

-рекомендуется проводить установку дополнительного электрооборудования в автомобиль или другое транспортное средство только квалифицированными работниками станций техобслуживания, так как при не правильной установке, либо установке с нарушениями требований инструкций, может не только вывести оборудование автомобиля из строя, но и послужить причиной возникновения пожара.

- не следует на длительное время оставлять без присмотра автотранспортное средство с включенным электрическим и прочим оборудованием для предпускового подогрева двигателя.

- во избежание возникновения пожара запрещается использовать для подогрева двигателя открытый огонь (костры, факелы, паяльные лампы).

- в обязательном порядке оснастить автотранспортное средство огнетушителем, так как своевременное и правильное применение огнетушителя поможет потушить возникшее возгорание, а значит сохранить автотранспортное средство.

Не меньшую опасность представляет установленное в автомобиль газовое оборудование, так как в результате установки оборудования вне специализированных станций, либо неисправности при отсутствии надлежащего обслуживания газового оборудования, автомобиль может превратиться во «взрывное устройство», и уже представлять серьезную опасность не только для собственника, но и для окружающих.



Если произошло возгорание автомобиля:

- будьте внимательны: пожар в машине можно распознать практически сразу. Запах бензина или горелой резины в кабине, появление дыма из-под капота – все эти факторы, предшествующие загоранию и пожару.

- Остановите автомобиль, выключите двигатель.

- Поставьте автомобиль на ручной тормоз.

- Выйдите из машины сообщите о возгорании в пожарную охрану (по телефону «01» или «101», «112» с мобильного телефона) или остановите проезжающих и попросите их связаться с пожарной охраной или ГИБДД, возьмите огнетушитель, немного приоткройте капот и направьте огнетушащее вещество в подкапотное пространство. Если огнетушитель не сработал или действие его оказалось не эффективным, для дальнейшего тушения пожара используйте песок и землю. При загорании в салоне автомобиля, по возможности не оставляйте двери и окна открытыми. Тушение пожара необходимо производить через приоткрытую дверь или окно. Открывая дверь автомобиля, прикрывайтесь полотном двери, с целью защиты от возможных выбросов пламени. Если возгорание ликвидировано и есть такая возможность - сорвите провод с клеммы аккумулятора. При разливе бензина необходимо смыть его водой, засыпать придорожным песком, пылью, землей- с целью предотвращения его возгорания.



Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области