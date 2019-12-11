В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта, профилактики правонарушений в сфере организации пассажирских перевозок, 06 декабря сотрудниками 6 МОТН и РАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области и Госавтоинспекцией района, проведен контроль технического состояния транспорта осуществляющего пассажирские перевозки.

Так в ходе проведения данного мероприятия, была организована сплошная проверка пассажирского транспорта на территории поселка, в ходе которой были проверены более 10 единиц пассажирского транспорта. При проведении проверок сотрудниками Госавтоинспекции осуществлялся фото-видеоконтроль. За время проведения мероприятия, было выявлено две неисправности транспортных средств осуществляющих пассажирские перевозки, а так же привлечены к административной ответственности два водителя и должностное лицо.