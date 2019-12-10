Лицензируемые виды деятельности в области пожарной безопасности

В настоящее время для обеспечения пожарной безопасности в зданиях и сооружениях проводятся работы, на которые требуются лицензии.

В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» статьей 12 определен Перечень видов деятельности, на которые требуются лицензии.

В соответствии с настоящим Федеральным законом лицензированию подлежат следующие виды деятельности:

- деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

Постановлением Правительства РФ от 30.12.2011 N 1225 (ред. от 06.10.2017) "О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений" определен перечень работ и услуг, составляющих деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

-. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах

- Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения.

Таким образом, организациям и учреждениям, в которых планируются проводиться данные виды работ должны быть предоставлены подрядчиками лицензии в области пожарной безопасности, в противном случае данные виды работ не будут считаться выполненными.