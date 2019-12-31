Проведенный анализ дорожно-траспортных происшествий показывает, что в период подготовки и проведения новогодних праздников значительно увеличивается плотность транспорта в населенных пунктах и на региональных, федеральных автодорогах, вследствие чего увеличивается количество ДТП, а также тяжесть их последствий.

Это связано с повышением потребительской активности жителей, которые стремятся максимально подготовить себя к празднованию Нового года, а в период проведения новогодних праздников было зафиксировано увеличение фактов управления автомобилем в состоянии опьянения.

Сотрудники ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району призывают граждан быть сознательными и не преступать закон, быть предельно внимательными на дороге, неукоснительно соблюдать скоростной режим, управлять автомобилями с покрышками, предназначенными для передвижения в условиях гололеда и не совершать резких маневров.

Переходя дорогу по пешеходному переходу, необходимо обязательно убедиться в полной безопасности. Световозвращающие элементы на одежде, сумках, детских колясках позволят водителям издалека заметить пешехода и, при возникновении опасности, принять необходимые меры, вплоть до остановки транспортного средства.

Госавтоинспекция также напоминает жителям: если вы стали свидетелем управления автомобилем водителем в состоянии алкогольного опьянения – сообщите об этом по телефону 102 или 112.