Не оставляйте детей без присмотра!

Период Новогодних праздников сопровождается возникновением пожаров. К сожалению, некоторые из них, происходят с трагическими последствиями. Так же в данный период времени происходят пожары из-за детской шалости с огнем.

В целях недопущения пожаров из-за детской шалости с огнем, предотвращения гибели детей на пожарах Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району предупреждает.

Родители должны рассказывать детям чем опасны игры с огнем и научить их правильному поведению при пожаре :

- не оставляйте на виду спички, зажигалки;

- не разрешайте детям самостоятельно пользоваться пиротехническими изделиями, даже всякого рода хлопушками, петардами и бенгальскими огнями,

- не доверяйте маленьким детям присматривать за топящимися печами и нагревательными приборами, пользоваться газовыми приборами;

- не оставляйте детей одних в домах и квартирах;

- не оставляйте включенными в сеть электробытовые приборы;

- не включайте в одну розетку несколько мощных электропотребителей;

- соблюдайте правила эксплуатации газовых плит, колонок, отопительных печей;

- будьте всегда осторожны с огнем, избегайте случаев его открытого применения.

Оставляя детей одних даже на небольшой промежуток времени не запирайте дома и квартиры снаружи, так как в случае какой-то чрезвычайной ситуации у находящихся внутри не будет возможности покинуть опасное место.

Уважаемые родители!. Необходимо проводить постоянную, целенаправленную работу по привитию навыков осторожного обращения с огнем, давать знания о свойствах огня и дыма, учить правильному поведению в экстремальной ситуации пожара. Пусть они узнают об угрозе огня из Ваших рассказов, предостережений и картинок, нежели из реальной жизни!!! Подготовьте детей к правильным действиям в случае возникновения пожара, пусть дети запомнят свой адрес и телефон пожарной охраны, чтобы при необходимости вызвать помощь.







ОНД и ПР по Чановскому району УНДиПР ГУ МЧС России

по Новосибирской области