Не оставляйте детей без присмотра!
Период Новогодних праздников сопровождается возникновением пожаров. К сожалению, некоторые из них, происходят с трагическими последствиями. Так же в данный период времени происходят пожары из-за детской шалости с огнем.
В целях недопущения пожаров из-за детской шалости с огнем, предотвращения гибели детей на пожарах Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району предупреждает.
Родители
должны рассказывать детям чем опасны игры с огнем и
научить их правильному поведению при пожаре :
- не оставляйте на виду спички, зажигалки;
-
не разрешайте детям самостоятельно пользоваться пиротехническими изделиями,
даже всякого рода хлопушками, петардами и бенгальскими огнями,
- не доверяйте маленьким детям присматривать за топящимися печами и нагревательными приборами, пользоваться газовыми приборами;
- не оставляйте детей одних в домах и квартирах;
- не оставляйте включенными в сеть электробытовые приборы;
- не включайте в одну розетку несколько мощных электропотребителей;
- соблюдайте правила эксплуатации газовых плит, колонок, отопительных печей;
- будьте всегда осторожны с огнем, избегайте случаев его открытого применения.
Оставляя детей одних даже на небольшой промежуток времени не запирайте дома и квартиры снаружи, так как в случае какой-то чрезвычайной ситуации у находящихся внутри не будет возможности покинуть опасное место.
Уважаемые родители!. Необходимо проводить постоянную, целенаправленную работу по привитию навыков осторожного обращения с огнем, давать знания о свойствах огня и дыма, учить правильному поведению в экстремальной ситуации пожара. Пусть они узнают об угрозе огня из Ваших рассказов, предостережений и картинок, нежели из реальной жизни!!! Подготовьте детей к правильным действиям в случае возникновения пожара, пусть дети запомнят свой адрес и телефон пожарной охраны, чтобы при необходимости вызвать помощь.
ОНД и ПР по Чановскому району УНДиПР ГУ МЧС России
по Новосибирской области