81

Не оставляйте детей без присмотра!

 

Период Новогодних праздников сопровождается возникновением  пожаров. К сожалению, некоторые из них, происходят с трагическими последствиями. Так же  в данный период времени  происходят пожары из-за детской шалости с огнем.

В целях недопущения пожаров из-за детской шалости с огнем, предотвращения гибели детей на пожарах Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району предупреждает.

      Родители должны   рассказывать детям чем опасны игры с огнем и научить их правильному поведению при пожаре :   
- не оставляйте на виду спички, зажигалки;

- не разрешайте детям самостоятельно пользоваться пиротехническими изделиями, даже всякого рода хлопушками, петардами и бенгальскими огнями, 
- не доверяйте маленьким детям присматривать за топящимися печами и нагревательными приборами, пользоваться газовыми приборами;
- не оставляйте детей одних в домах и квартирах;    
- не оставляйте включенными в сеть электробытовые приборы;
- не включайте в одну розетку несколько мощных электропотребителей;
- соблюдайте правила эксплуатации газовых плит, колонок, отопительных печей;
- будьте всегда осторожны с огнем, избегайте случаев его открытого применения.

Оставляя детей одних даже на небольшой промежуток времени не запирайте дома и квартиры снаружи, так как в случае какой-то чрезвычайной ситуации у находящихся внутри не будет возможности покинуть опасное место.

 Уважаемые родители!.     Необходимо проводить постоянную, целенаправленную работу по привитию навыков осторожного обращения с огнем, давать знания о свойствах огня и дыма, учить правильному поведению в экстремальной ситуации пожара. Пусть они узнают об угрозе огня из Ваших рассказов, предостережений и картинок, нежели из реальной жизни!!! Подготовьте детей к правильным действиям в случае возникновения пожара, пусть дети запомнят свой адрес и телефон пожарной охраны, чтобы при необходимости вызвать помощь.



ОНД и ПР  по Чановскому району УНДиПР ГУ МЧС России

по Новосибирской области 

- +

Добавить комментарий (0)



В данный момент, комментариев нет.

Подписаться