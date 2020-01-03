Профилактические рейдовые мероприятия в жилом секторе.



В целях профилактики пожаров в жилом секторе на территории Чановского района в период Новогодних и Рождественских праздников 2020 года, предотвращения гибели и травмирования на них людей сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району, в составе межведомственной комиссии, на основании Постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Чановского района Новосибирской области, во взаимодействии со службами системы профилактики, с включением в их состав специалистов администрации Чановского района, сотрудников ОМВД по Чановскому району, специалистов МБУ «Комплексный центр», центра занятости населения и специалистов муниципальных образований запланировано ежедневное проведение профилактических рейдовых мероприятий по местам проживания многодетных семей, семей находящихся в социально-опасном положении. 02.01.2020г. такой рейд был проведен на территории администрации Старокарачинского сельсовета. Комиссией в составе начальника ОНД и ПР по Чановскому району Чеботок А.М., инспектора ГДН ОУУПиПДН ОМВД по Чановскому району Ляпустиной О.В., специалиста управления образования администрации Чановского района Бартули О.А., директора Центра занятости населения Чановского района Флеенко С.А. были посещены семьи имеющие несовершеннолетних детей. В ходе рейдового мероприятия было охвачено 9 семей. С целью недопущения пожаров, предупреждения гибели и травмирования на них людей с родителями были проведены инструктажи на противопожарную тематику и вручены памятки о мерах пожарной безопасности для жилого сектора, которые нужно неукоснительно соблюдать.

Основное внимание в ходе данных мероприятий уделяется следующим вопросам: недопущению оставления малолетних детей без присмотра, об осторожном обращении с огнем, в том числе при курении, на строгое соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и электрооборудования, газового оборудования.

Уважаемые граждане, соблюдайте меры пожарной безопасности. Только за 1-2 января 2020 года на территории Новосибирской области произошел ряд пожаров с гибелью людей. Безопасность жизней взрослых и детей зависит от Вас. Помните об этом.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району