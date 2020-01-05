Предтопочный лист печи- для чего он нужен.

В целях профилактики пожаров в жилом секторе на территории Чановского района , предотвращения гибели и травмирования на них людей сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району проводятся профилактические рейдовые мероприятия по местам проживания граждан. В ходе рейдовых мероприятий выявляются факты, когда граждане не соблюдают требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, что может привести к пожару и на что было обращено особое внимание.

При эксплуатации печного отопления:

- Обратите внимание на наличие предтопочного листа, он должен быть размером не менее 0.5х0.7 м., без прогаров и повреждений. Данный предтопочный лист нужен для того, чтобы если из печи выпадет горящий уголь или шлак не загорелся пол или какое-нибудь покрытие пола в виде линолеума, коврика и т.д. Кроме этого на предтопочном листе не должны располагаться какие-нибудь горючие вещества и материалы в виде дров, угля, веников и т.д.

- Не доверяйте растопку печей детям, а также не храните спички в доступном для них месте.

- Распределите горючие материалы (вещи, мебель, дрова, уголь и т.п.) так, чтобы расстояние от печи до них было не менее 0.7 метров, а от топочных отверстий – не менее 1.25 м.

- Топку печи необходимо прекращать не менее чем за два часа до отхода ко сну.

- Золу и шлак, удаляемую из топок проливайте водой и удаляйте в специально отведенное для них безопасное место, но ни в коем случае под забор, под стену дома или постройки,

- При обнаружении на металлических частях печи трещин, отсутствие предусмотренных конструкции щеколд, а также щелей образовавшихся в результате воздействия на металлические части печи высоких температур, обратитесь к квалифицированному специалисту с целью устранения данных недостатков.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, поручать надзор за ними детям;

- располагать топливо и другие горючие вещества на предтопочном листе;

- сушить вещи над печными плитами,

- применять для розжига печей бензин, керосин и другие горючие вещества, так как в результате этого происходит взрыв паров внутри печи;

- перекаливать печь;

Что бы не допустить перекала печи, вследствие чего происходит разрушение кирпичной кладки и сильный нагрев кирпича, допустим, если жилым помещением долго не пользовались, печь лучше топить 3 раза в день (продолжительностью не более 3-х часов) и постепенно прогревать помещение, так же следует топить печь и в сильные морозы.

- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов.

при возникновении пожара ЗВОНИТЬ: 101, 112

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району

УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области

т. 23-567