На территории Чановского района, за 12 месяцев 2019 года, зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий (АППГ - 14), в которых 8 человек погибло (АППГ – 9) и 11 человек получили травмы (АППГ - 12).

На автомобильной дороге Р-254 Иртыш, в текущем году, произошло 7 ДТП, в которых 4 человека погибло и 9 человек, получили ранения.

Основными причинами ДТП явились следующие нарушения ПДД:

- нарушение расположения транспортного средства на проезжей части- 1 ДТП.

- нарушение очередности проезда - 3 ДТП.

- нарушение скоростного режима - 2 ДТП.

- нарушение правил перевозки детей - 1 ДТП.

- наезд на пешехода -1 ДТП.

- нарушение правил проезда Ж/Д переезда - 1 ДТП.

- нарушение правил обгона -1 ДТП.

- нарушение правил пользования внешними световыми приборами - 1 ДТП.

Все ДТП совершены по вине водителей транспортных средств.

Так же за истекший период 2019 года, на территории Чановского района зарегистрировано 3 ДТП с участием несовершеннолетних участников дорожного движения, в которых два несовершеннолетних погибло и один получил травмы.

В целях недопущения аварийности на улично-дорожной сети района обеспечена ежесуточная расстановка личного состава, на основе анализа и повседневной оценки дорожно-транспортной обстановки. Начальником ОГИБДД, организован постоянный контроль за местонахождением нарядов в соответствии с поставленными задачами, с использованием системы «Глонасс».

За 12 месяцев 2019 года личным составом ОГИБДД, выявлено 5811 нарушений ПДД РФ (АППГ - 5717), из них: управление ТС в состоянии опьянения – 105, отказ от медицинского освидетельствования - 22,управление ТС лицом не имеющим водительского удостоверения - 124,нарушения ПДД допущенных пешеходами - 642, нарушение правил перевозки детей - 306, по статье 264.1 УК РФ привлечено к ответственности – 34 водителя.

Направлено в мировой суд 308 административных материалов, по которым предусмотрено лишение специального права управления и административный арест. Административному аресту подвергнуто 53 участника дорожного движения.

В ходе проведения контрольно - профилактических мероприятий по выявлению нарушений ПДД на пассажирском транспорте выявлено 173 водителей.

В соответствие с приказом начальника Отдела МВД России по Чановскому району, весь инспекторский состав отделения ГИБДД закреплен за школами Чановского района Новосибирской области, где проводятся профилактические беседы с учащимися. Проведение профилактических бесед и обследование школ проводится инспектором по пропаганде БДД. С управлением образования, разработан совместный план мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. За период 2019 года, проведено обследование 27 школ по вопросам качества и объема преподавания Правил дорожного движения в системе ОБЖ, во внеклассной и внешкольной работе, а так же обследовано состояния улично-дорожной сети, средств организации дорожного движения на прилегающей к школам территории.

В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма, в отчетном периоде отделением ГИБДД подготовлено 134 материала в средства массовой информации и сети интернет.

За отчетный период 2019 года проведено 6 заседаний комиссии при администрации Чановского района по обеспечению безопасности дорожного движения.

С учетом проведенного анализа основных причин совершения ДТП, категорий участников дорожного движения были запланированы и проведены предупредительные и профилактические обще-областные мероприятия с учетом сезонных особенностей режима движения автотранспорта среди различных категорий участников дорожного движения, в том числе водителей автотранспортных предприятий, грузового транспорта, нетрезвых водителей.

Госавтоинспекция Чановского района уверена, что привлечение внимания к Правилам дорожного движения жителей района принесет свои положительные результаты и поможет снизить аварийность в наступившем новом 2020 году.

Госавтоинспекция Чановского района