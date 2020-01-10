Пожарная безопасность объектов торговли.

Практически ежегодно на территории Чановского района происходят пожары на объектах торговли (магазины, торговые павильоны и т.д.). В результате происшедших пожаров индивидуальным предпринимателям и организациям причиняется большой материальный ущерб. Огнем уничтожаются и повреждаются товарно-материальные ценности, имущество. На территории Новосибирской области с начала 2020 года произошло 2 пожара на объектах торговли: в г. Обь и г. Искитим. В результате происшедших пожаров огнем повреждены торговые павильоны и здание рынка. Причины происшедших пожаров устанавливаются.

В целях обеспечения пожарной безопасности объектов торговли, недопущения пожаров на данной категории объектов необходимо соблюдать требования пожарной безопасности. В учреждениях и организациях должны быть разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности, работники организаций и индивидуальных предпринимателей должны пройти обучение мерам пожарной безопасности, пути эвакуации должны быть свободны и не загромождены товаром или оборудованием, а двери эвакуационных выходов должны свободно открываться изнутри без ключа. Здания должны быть обеспечены исправными первичными средствами пожаротушения. В инструкциях должен быть определен порядок пользования электроприборами. В соответствии с нормативными правовыми актами объекты торговли должны быть оборудованы установками противопожарной защиты (пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре). Не смотря на это, имеются магазины и торговые павильоны, собственники данных зданий и арендаторы которых не выполняют данные требования, а ведь наличие современной и исправной системы пожарной автоматики в случае пожара позволит его обнаружить в начальной стадии, тем самым не допустить развитие пожара на большую площадь и ограничить материальный ущерб.

В целях профилактики пожаров на объектах торговли, недопущения большого материального ущерба в случае его возникновения отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району напоминает руководителям учреждений и индивидуальным предпринимателям требования пожарной безопасности, соблюдение которых позволит не допустить пожара и снизить тяжесть последствий от них:

- проводите с работниками инструктажи на противопожарную тематику,

-обеспечивайте торговые помещения огнетушителями,

- оборудуйте здания и помещения торговли установками автоматической пожарной сигнализации,

- не применяйте для обогрева помещений нестандартные электронагревательные приборы, а так же временную электропроводку и удлинители,

- осуществляйте постоянный контроль за электрооборудованием ( электропроводкой, электророзетками), особенно в тех зданиях, которые не подключены к системам централизованного теплоснабжения и в которых применяются электрообогреватели.

- на объектах с массовым пребыванием людей (единовременным нахождением более 50 человек) не реже 1 раза в полугодие проводите практические тренировки по эвакуации.

Соблюдение требований пожарной безопасности на объектах обеспечивает руководитель организации.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району