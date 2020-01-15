С 1 января 2020 вступил в силу Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Федеральным законом вводятся положения, предусматривающие возможность проведения регистрационных действий как с выдачей государственных регистрационных знаков, так и без выдачи, с последующим их изготовлением в уполномоченных на это организациях на основании волеизъявления владельца.

При присвоении государственного регистрационного номера будет обеспечена привязка кода региона на нем к субъекту регистрации владельца транспортного средства.

К участию в процессе регистрации также привлекаются дилеры и заводы-изготовители транспортных средств, которые будут действовать от имени владельцев транспортных средств при подаче документов в регистрационные подразделения Госавтоинспекции. Так же они будут осматривать транспортные средства, формировать заявление и комплект необходимых для регистрации документов.

Законом также вводится нанесение дополнительной маркировки, что, в свою очередь, позволит однозначно идентифицировать транспортные средства, в отношении которых ранее были установлены признаки ее изменения, это обеспечит исключение необходимости проведения повторных исследований и неоправданных временных затрат граждан.

Кроме того, уточнен порядок регистрации транспортных средств, собственники которых не достигли 16-летнего возраста. Такие транспортные средства регистрируются за одним из родителей, опекуном или попечителем, а по достижению собственником 16-летнего возраста, регистрация прекратится по инициативе регистрирующего органа для перерегистрации транспортного средства за его «повзрослевшим» собственником.

В соответствии с федеральным законом при обращении в подразделение Госавтоинспекции для проведения любых регистрационных действий доверенное лицо владельца транспортного средства обязано будет предъявить оригинал паспорта собственника или нотариально заверенную доверенность.

В Госавтоинспекции МВД России подчеркивают, что принятие данного закона будет способствовать повышению качества и доступности оказываемых государственных услуг населению, защиты законных интересов граждан, а также совершенствования системы регистрации транспортных средств.

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