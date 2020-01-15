Государственный пожарный надзор информирует.

За 2019г. на территории Чановского района произошло 155 пожаров, из них в 87 случаях объектами пожаров послужили сухая трава и мусор. В результате происшедших пожаров огнем уничтожены и повреждены жилые дома и квартиры, надворные постройки, домашние вещи и имущество граждан, автотранспортные средства , уничтожены грубые корма. На пожарах погибло 3 человека и 2 человека получили травмы. Так же в 2019 году пожары произошли в зданиях сельхозпредприятий, в строительном вагончике на территории стройплощадки, в производственном здании предприятия на территории р.п. Чаны, на автотранспортных средствах в процессе движения. Наибольшее количество пожаров, без учета пожаров травы и мусора, произошло на территории администрации р.п. Чаны -25 случаев, Озеро-Карачинского сельсовета- 13 пожаров, Красносельского сельсовета- 7 пожаров.

По прежнему, наиболее незащищенной категорией объектов от пожаров остается жилой сектор (в том числе частные дома, муниципальное и ведомственное жилье, надворные постройки) где произошло 58 пожаров.

Основными причинами пожаров в 2019г. послужили: в 15 случаях в результате неосторожного обращения с огнем, в том числе при курении, из-за нарушения правил устройства и нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования произошло 23 пожара, неисправность автотранспортных средств- 3 пожара, неисправность и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей- 17 пожаров (эксплуатация печей с трещинами, применение дымовых труб выполненных не из кирпича, выполненные с нарушением противопожарные разделки и отступки отопительных печей, отсутствие запирающих устройств на дверцах топок), детская шалость с огнем-3 пожара.

В ходе проведения проверок по пожарам был выявлен ряд причин и условий, способствовавших возникновению пожаров: оставление без присмотра топящихся печей и включенных электронагревательных приборов, устройство печного отопления с нарушениями требований пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем, в том числе и при курении, монтаж электрооборудования с нарушениями требований документов по электроэнергетике, нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, недостаточный контроль со стороны родителей за детьми.

В ходе проведения профилактических рейдовых мероприятий в жилом секторе выявляется, что граждане не осознают в полной мере возможных последствий в результате не выполнения требований пожарной безопасности : дымовые трубы отопительных печей на твердом топливе выполняются не из кирпича выведенными за кровлю здания, отсутствуют противопожарные разделки и отступки от печей до строительных конструкций, у отопительных печей отсутствуют предтопочные листы размером не менее 0,5х0,7 м., эксплуатируется электропроводка монтаж которой выполнен с нарушением, сжигают в весенний и осенний периоды сухую траву и мусор на территории населенных пунктов. Не выполнение элементарных требований пожарной безопасности в большинстве случаев приводит к пожару, зачастую с неблагополучными и трагичными последствиями. Так же за нарушения требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность.

В целях профилактики пожаров, недопущения гибели и травмирования на них людей на территории Чановского района на протяжении последних 5-ти лет администрацией Чановского района, сельскими поселениями проводится работа по обеспечению мест проживания малообеспеченной категории граждан автономными дымовыми пожарными извещателями. Данные устройства способствуют обнаружению задымления на ранней стадии и при срабатывании выдают пронзительный сигнал, который способен разбудить крепко спящего человека., а если данные извещатели с GSM- модулем, то сигнал передается в дежурно-диспетчерскую службу района и после чего происходит реагирование оперативных служб. В 2019 году администрацией Чановского района, в соответствии с областной и утвержденной муниципальной программой, в целях обеспечения противопожарной защиты мест проживания малообеспеченной категории граждан проведена работа по установке автономных пожарных извещатетелей с GSM- модулем в местах проживания многодетных семей. Не смотря на проводимую работу, обеспечить все места проживания малообеспеченной категории граждан за счет бюджетных средств не представляется возможным, в связи с чем, сотрудники МЧС России рекомендуют жителям самостоятельно покупать данные устройства и устанавливать в жилых помещениях.

Мы можем подсказать, но ВАША безопасность и безопасность ВАШИХ близких в ВАШИХ руках!

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району