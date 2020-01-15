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Государственный пожарный надзор информирует.

 

За 2019г. на территории Чановского района произошло 155 пожаров, из них в 87 случаях объектами пожаров послужили сухая трава и мусор.  В результате происшедших пожаров  огнем    уничтожены и   повреждены     жилые дома и квартиры, надворные постройки, домашние вещи и имущество граждан, автотранспортные средства , уничтожены грубые корма. На пожарах погибло 3 человека и 2 человека получили травмы. Так же в 2019 году пожары произошли в зданиях сельхозпредприятий, в строительном вагончике на территории стройплощадки, в производственном здании предприятия на территории  р.п. Чаны, на автотранспортных средствах в процессе движения.    Наибольшее количество пожаров, без учета пожаров травы и мусора,  произошло на территории администрации р.п. Чаны -25 случаев, Озеро-Карачинского сельсовета- 13 пожаров, Красносельского сельсовета- 7 пожаров.               

По прежнему, наиболее незащищенной категорией объектов от пожаров остается жилой сектор (в том числе частные дома, муниципальное и ведомственное жилье, надворные постройки) где произошло  58 пожаров.

Основными причинами пожаров в 2019г. послужили:  в 15 случаях в результате  неосторожного обращения с огнем, в том числе при курении, из-за нарушения правил устройства и нарушения правил пожарной безопасности  при эксплуатации электрооборудования произошло  23 пожара, неисправность автотранспортных средств- 3   пожара, неисправность и нарушение правил пожарной безопасности  при эксплуатации печей- 17 пожаров (эксплуатация печей с трещинами, применение дымовых труб выполненных не из кирпича, выполненные с нарушением противопожарные разделки и отступки отопительных печей, отсутствие запирающих устройств на дверцах топок), детская шалость с огнем-3 пожара.

В ходе проведения проверок по пожарам был выявлен ряд причин  и условий,  способствовавших возникновению пожаров: оставление без присмотра топящихся печей и включенных электронагревательных приборов, устройство печного отопления с нарушениями требований пожарной безопасности,  неосторожное обращение с огнем, в том числе и при курении,   монтаж электрооборудования  с нарушениями требований документов по электроэнергетике, нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования,  недостаточный контроль со стороны родителей за детьми.  

В ходе проведения профилактических рейдовых мероприятий в жилом    секторе выявляется, что граждане не осознают в полной мере возможных последствий  в результате не выполнения  требований пожарной безопасности :  дымовые трубы отопительных печей на твердом топливе выполняются не из кирпича выведенными за кровлю здания, отсутствуют противопожарные разделки и отступки от печей до строительных конструкций,  у отопительных печей отсутствуют предтопочные листы  размером не менее 0,5х0,7 м.,  эксплуатируется электропроводка монтаж которой выполнен с нарушением, сжигают в весенний  и осенний периоды сухую траву и мусор  на территории населенных пунктов. Не выполнение элементарных требований пожарной безопасности в большинстве случаев приводит к пожару, зачастую с неблагополучными и трагичными последствиями. Так же за нарушения требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность. 

В целях профилактики пожаров, недопущения гибели и травмирования на них людей на территории Чановского района на протяжении последних 5-ти лет администрацией Чановского района, сельскими поселениями проводится работа по обеспечению мест проживания малообеспеченной категории граждан автономными дымовыми пожарными извещателями.   Данные устройства   способствуют обнаружению задымления на ранней стадии и при срабатывании выдают пронзительный сигнал,  который способен разбудить крепко спящего человека., а если данные извещатели с GSM- модулем, то сигнал передается в дежурно-диспетчерскую службу района и после чего происходит реагирование оперативных служб.   В 2019 году администрацией Чановского района,  в соответствии с областной и утвержденной муниципальной  программой, в целях обеспечения противопожарной защиты мест проживания малообеспеченной категории граждан проведена  работа по установке автономных пожарных извещатетелей  с GSM- модулем в   местах проживания   многодетных семей.  Не смотря  на проводимую работу, обеспечить все места проживания малообеспеченной категории граждан за счет бюджетных средств не представляется возможным, в связи  с чем, сотрудники МЧС России рекомендуют жителям самостоятельно покупать данные устройства и устанавливать в жилых помещениях.   

 Мы можем подсказать, но ВАША безопасность и безопасность ВАШИХ близких в ВАШИХ руках! 

 

 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы   по Чановскому району

 

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