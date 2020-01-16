Автономные пожарные извещатели спасают человеческие жизни!

16 января 2020 года в ночное время в селе Куйбышевского района Новосибирской области произошел пожар в частном доме, в котором проживала многодетная семья. В момент возникновения пожара сработал АДПИ с gsm модулем, сигнал от которого прошел через ЕДДС района. Из дома эвакуировались двое взрослых и четверо детей.

Обращаясь к жителям Чановского района хочется сказать, что наибольшее количество пожаров связанные с тяжкими последствиями (гибель и травмирование людей) происходит в жилых помещениях (квартиры, частные и садовые дома).

Основной причиной наступления тяжких последствий является позднее обнаружение пожара, нахождение людей на момент его возникновения в состоянии сна, в результате чего люди получают смертельные отравления продуктами горения (дымом), а пути безопасной эвакуации на момент обнаружения пожара уже бывают отрезаны огнем и непригодны для безопасной эвакуации.

Допустим, вы уверены в своих домочадцах, всегда, уходя из дома, выключаете электроприборы, не оставляете детей без присмотра и не курите в нетрезвом состоянии в постели и т.д. Но где гарантия того, что так же поступают ваши соседи, квартиранты или те, кто живет рядом с вами? Ведь безопасность состоит из многих слагаемых, и в некоторых случаях зависит от других людей, не говоря уже об обстоятельствах и «случайностях» нашей жизни. Так что подумайте…

В целях профилактики пожаров, недопущения гибели и травмирования на них людей на территории Чановского района на протяжении последних 5-ти лет администрацией Чановского района, сельскими поселениями проводится работа по обеспечению мест проживания граждан автономными дымовыми пожарными извещателями. Не смотря на проводимую работу, обеспечить все места проживания малообеспеченной категории граждан за счет бюджетных средств не представляется возможным, в связи с чем, сотрудники МЧС России рекомендуют жителям самостоятельно покупать данные устройства и устанавливать в жилых помещениях.

Чтобы обезопасить себя и своих близких ОНДиПР по Чановскому району предлагает Вам задуматься об установке в своем жилом помещении автономного пожарного извещателя, который способен обнаружить задымление на ранней стадии пожара и при срабатывании выдать пронзительный сигнал, способный разбудить крепко спящего человека.. Наиболее пожароопасными помещениями являются кухни, автогаражи, места установки бытовой техники. Рекомендуем установку в детских и спальных комнатах.

Мы можем подсказать, но ВАША безопасность и безопасность ВАШИХ близких в ВАШИХ руках!







ОНДиПР по Чановскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области