ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ

На территории Чановского района расположены сельхозпредприятия, которые занимаются животноводством. Для содержания животных используются животноводческие помещения. Пожары в животноводческих помещениях являются, как правило, результатом короткого замыкания электропроводки, неосторожного обращения с огнем или беспечности и халатности отдельных работников животноводства. Происшедшие пожары в основном всегда наносят серьезный ущерб хозяйству, уничтожают плоды многолетнего труда. Чтобы предотвратить пожар необходимо знать правила пожарной безопасности и требовать от всех работников строгого их соблюдения.

В целях недопущения пожаров Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановском у району напоминает:

- В животноводческих помещениях категорически запрещается курить, пользоваться факелами и паяльными лампами для отогрева водопроводных и отопительных труб.

- Помещения для содержания животных должны регулярно очищаться от сгораемых отходов. Хранение кормов и различных материалов в тамбурах и проходах строго запрещается.

- Ворота и двери, предназначенные для вывода скота, должны открываться только наружу, ничем не загромождаться и не перекрываться.

- Ворота допускается закрывать только на легко открываемые задвижки, крючки или щеколды.

- Животноводческие помещения для крупнорогатого скота, при наличии 20 голов и более, должны быть оборудованы групповой привязью.

- Въезд в животноводческие помещения тракторов и других сельхоз. машин, не оборудованных искрогасителями, строго запрещается.

- Все животноводческие помещения должны быть обеспечены огнетушителями,

- Электропроводка в животноводческих помещениях должна своевременно проверяться, а при необходимости проводиться ремонт.

- . Не допускается установка и эксплуатация отопительных печей с нарушением требований пожарной безопасности ( с металлическими дымовыми трубами, без требуемых противопожарных разделок и отступок от горючих конструкций), а так же оставлять без присмотра топящиеся печи,

- в отношении животноводческих помещений должны быть разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности,

- с работниками сельхозпредприятий должны проводиться инструктажи на противопожарную тематику.

- В ночное время животноводческие помещения, при нахождении в них скота, должны находиться под наблюдением сторожей, скотников или других назначенных для этих целей приказом лиц.

Запрещено:

- применять электрические приборы не заводского изготовления, а так же электроприборы не имеющие устройств тепловой защиты, при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией

- размещать у электрощитов и пусковой аппаратуры горючие вещества и материалы