Подать электронное заявление через Единый портал госуслуг (www.gosuslugi.ru) возможно в любое время, независимо от времени суток, праздничных и выходных дней, через любой компьютер, планшет или мобильный телефон, имеющих допуск к сети Интернет.

Преимущество данного интернет сервиса заключается в значительном сокращении времени пребывания гражданина в регистрационно-экзаменационном подразделении ГИБДД.

Пользуясь данной услугой, гражданин в удобное для себя время может записаться на регистрационные действия транспортного средства, выдачу или обмен водительского удостоверения через «Личный кабинет» пользователя.

На Едином портале www.gosuslugi.ru предоставляются следующие государственные услуги в электронном виде:

- проведение регистрационных действий автомототранспортных средств и прицепов к ним;

- прием квалификационных экзаменов и выдача водительских удостоверений;

- предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного движения.

Зарегистрировавшись на сайте госуслуг, Вы получаете возможность оплачивать государственную пошлину со скидкой 30% для физических лиц.

Использование Интернет-портала позволяет существенно упростить порядок обращения в государственные органы, а также значительно экономит личное время и материальные ресурсы граждан.

Более подробно ознакомиться с правилами, рекомендациями и порядком получения государственных услуг по линии ГИБДД в электронном виде, Вы можете на Интернет-портале www.gosuslugi.ru.