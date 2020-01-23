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Автономный пожарный извещатель оповестил о задымлении!

 

22 января 2020 года в 22 час. 35 мин. на ЕДДС Чановского района пришел сигнал о сработке  АДПИ с GSMмодулем  в квартире  на территории п. Озеро Карачи  Чановского района. Данная информация сразу была доведена до диспетчера ПСЧ-73 и оперативный дежурный ЕДДС Чановского района сразу же начал  уточнять информацию по телефону  у жильцов помещения. Как было установлено, в квартире проживает одинокая 91 летняя пенсионерка. В вечернее время хозяйка поставила готовить еду и забыла, засмотревшись  телевизор. О том, что готовящаяся еда начала уже дымить, хозяйка квартиры узнала от оперативного дежурного ЕДДС,  так как в связи с тем, что телевизор работал громко, бабушка не услышала сигнал в квартире,  после чего выключила электроплиту. К этому времени подъехали пожарные и осмотрели помещение.

 



 

ОНДиПР по Чановскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области

 

 

 

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