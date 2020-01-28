ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОЖАРУ.



23.01.2020 года около 15 час. 30 мин. произошел пожар в частном гараже, расположенном на территории домовладения на ул. Центральная д. Узунгуль. В результате пожара огнем уничтожен гараж и находящийся в нем легковой автомобиль. Причиной пожара послужило неисправность электрооборудования автомобиля.



ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по НСО обращает внимание собственников транспортных средств, руководителей предприятий и организаций на строгое соблюдение мер пожарной безопасности.

1. обеспечьте помещения гаражей огнетушителями, что поможет в случае пожара принять своевременные меры к его тушению,

В гаражах запрещается :

- хранить бензин в количестве более20 литров и масел более5 литров(горючие жидкости должны находиться в металлической, плотно закрывающейся таре);

- подогревать двигатель и проводить ремонтные работы с применением открытого огня;

- хранить в гараже предметы домашнего обихода и мебель;

- производить окраску машин, заправку горючим, мойку деталей горючими жидкостями в помещении гаража;

- разжигать костры вблизи гаража;

- пользоваться переносной лампой без защитного колпака, предохранительной сетки и с проводкой, имеющей повреждённую изоляцию.

2 .Пролитый бензин или масло должны быть засыпаны песком и немедленно убраны из помещения гаража.

3.Промасленную ветошь необходимо хранить в специальном металлическом ящике.

4. Электросветильники в гаражах должны быть оборудованы защитными колпаками.

Кроме этого электропроводка в гаражах должна находиться в исправном состоянии. Монтаж электропроводки должен производить опытный электромонтер. Изоляция электропроводов должна периодически проверяться.

- Электроприборы разрешается включать в электрическую сеть только при помощи штепсельных соединений заводского изготовления.

При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники

со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными

конструкцией светильника;

г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и использовать несертифицированные аппараты защиты электрических цепей;

е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны

находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

з) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

При включении электроподогрева автотранспорта не оставляйте данные устройства без присмотра, так как в случае возникновения пожара, если ВЫ находитесь рядом, сможете вовремя обесточить электропотребитель и предотвратить пожар в начальной стадии.



Помните действия в случае пожара:

- Сообщите по телефону "101", «112» или 21-448;

- Примите меры по эвакуации людей, имущества.

- По возможности приступите к тушению пожара.

Соблюдайте требования пожарной безопасности!

ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области.