Сегодня в 05 часов 30 минут в дежурную часть Отдела МВД России по Чановскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге «Иртыш Р-254».

Прибывшими на место сотрудниками Госавтоинспекции предварительно установлено, что водитель автомобиля «Тойота-Королла» мужчина 1980 года рождения, двигаясь по автодороге «Иртыш Р-254», в районе 1092 км допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте.

В результате ДТП пешеход мужчина 1977 года рождения, от полученных травм скончался на месте происшествия.

Окончательно обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки.