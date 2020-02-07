Госавтоинспекция района обращает внимание участников дорожного движения на неблагоприятные погодные условия.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями в виде усиление ветра, выпадение осадков в виде снега, метели на территории Чановского района Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть предельно внимательными и осторожными на дорогах.

ГИБДД рекомендует выбирать скорость, не только исходя из существующих ограничений скоростного режима на данном участке, а руководствоваться, прежде всего, погодными и дорожными условиями, состоянием проезжей части, чтобы при возникновении опасности можно было принять необходимые меры, вплоть до остановки транспортного средства.

Напоминаем, что в условиях ограниченной видимости и гололеда необходимо строго соблюдать правила безопасности дорожного движения.

Также для исключения случаев наезда на пешеходов следует снижать скорость движения автотранспорта вблизи пешеходных переходов, образовательных учреждений и остановок общественного транспорта.

Пешеходам не допускать перехода проезжей части в неположенном месте, исключить факты выхода на дорогу, не убедившись в отсутствии приближающегося транспорта. Кроме того, необходимо использовать в одежде световозвращающие элементы в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, которые позволят водителям вовремя вас заметить и принять необходимые меры для остановки транспортного средства.