Самопроверка объектов надзора по соблюдению требований

пожарной безопасности

С 2018 года органы Федерального государственного пожарного надзора при проведении плановых проверок используют проверочные листы. Данные проверочные листы утверждены Приказом МЧС России от 28.06.2018г. №261 «Об утверждении форм проверочных листов…». Всего утверждено 19 форм проверочных листов, т.е. для всех объектов классов функциональной пожарной опасности. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности определена ст. 32 Федерального закона №123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В данных чек- листах сформирован список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований для определенной категории зданий и сооружений.

Утверждение этих чек-листов упрощает жизнь не только пожарным инспекторам, но и проверяемым лицам: с их помощью объект защиты может пройти "самопроверку" и не только подготовиться к предстоящей плановой проверке, а так же обеспечить выполнение противопожарных мероприятий в процессе эксплуатации зданий и сооружений.

Напоминаем, что при проведении проверки с использованием проверочного листа заполненные чек-листы прикладываются к акту проверки.