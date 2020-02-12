С 5 по 9 февраля Госавтоинспекцией Чановского района, проводилось профилактическое мероприятие под условным названием «Турист», направленное на предупреждение аварийности с участием пассажирского транспорта, осуществляющего междугородние и заказные перевозки, в том числе к местам отдыха людей. Внимание уделялось техническому состоянию транспортных средств, наличию ремней безопасности, режиму труда и отдыха водителей.

За время проведения данного мероприятия, в ходе осуществления автоинспекторами рейдов, было проверено более 20 единиц автотранспорта осуществляющего пассажирские перевозки на территории района, выявлено 6 нарушений правил безопасности при пассажирских перевозках.

Госавтоинспекция Чановского района