На автомобильных дорогах Чановского района, пройдет комплекс профилактических мероприятий под условным названием «Трасса».

По итогам января 2020 года, на территории Новосибирской области зарегистрировано 115 дорожно-транспортных происшествий, при которых 17 человек погибло и 154 получили травмы различной степени тяжести. Проведенный анализ показывает, что не прекращаются случаи совершения ДТП с участием пешеходов, по причине превышения скоростного режима, выезда в нарушение ПДД на сторону проезжей части, предназначенной для встречного движения, с участием водителей, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Особую озабоченность вызывает количество дорожно-транспортных происшествий, а так же тяжесть их последствий на трассах федерального и регионального значения.

В целях стабилизации обстановки с аварийностью, недопущения ДТП и снижения тяжести их последствий Госавтоинспекцией района в период с 14 по 17 февраля, будут проводиться профилактические мероприятия «Трасса».

Задачей данных мероприятий, является, формирование у водителей устойчивых навыков дисциплинированного поведения и стабилизация дорожно – транспортной обстановки, а так же в зоне особого контроля сотрудников Госавтоинспекции окажутся водители, превышающие скоростной режим и выезжающие на полосу встречного движения. При несении службы автоинспекторы также уделят внимание нарушениям правил перевозки детей в автомобилях.

Госавтоинспекция Чановского района напоминает всем участникам дорожного движения о строгом соблюдении Правил дорожного движения. Помните, их нарушение может привести к необратимым последствиям. Берегите себя и своих близких!

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району