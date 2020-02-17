Продолжается прием в образовательное учреждение МЧС России!

В 2020 году будет осуществлен набор курсантов в Сибирскую пожарно-спасательную академию ГПС МЧС России по специальности 20.03.01 «Техносферная безопасность» (бакалавриат). Срок обучения 4 года, очно

Место обучения- Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России (г.Железногорск Красноярского края);

ПРАВИЛА

приема в образовательные учреждения

Государственной противопожарной службы МЧС России

Кандидаты, поступающие на базе среднего (полного) общегообразования, в соответствие с правилами приема проходят профессиональный психологический отбор и вступительные испытания по математике (результаты ЕГЭ); физике (результаты ЕГЭ); русскому языку (результаты ЕГЭ); физической подготовке.

Все кандидаты, направляются для поступления на учебу за свой счет, с последующей компенсацией проезда при поступлении в ВУЗ.

Вне конкурса при условии успешной сдачи вступительных испытаний в пожарно-технические образовательные учреждения МЧС России зачисляются:

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а так же лица в возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя – инвалида 1-й группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума;

- участники боевых действий;

- другие категории граждан, на которых распространяются льготы по приёму в высшие учебные заведения, предусмотренные законодательными актами Российской Федерации.

Занятия в пожарно-технических образовательных учреждениях МЧС России начинаются с 1 сентября.

В сентябре месяце, на протяжении трех недель, с обучающимися проводятся занятия по начальной профессиональной подготовке, после завершения, которых курсанты приводятся к Присяге.

Курсантам, заключившим контракт, выплачивается ежемесячное денежное довольствие. Питание и обмундирование - бесплатно. Ежегодно по окончании учебного года предоставляется месячный летний каникулярный отпуск с бесплатным проездом к месту отпуска и обратно, а так же двухнедельный зимний каникулярный отпуск.

После завершения обучения выпускникам факультета присваивается специальное звание «лейтенант внутренней службы», квалификация «бакалавр», выдается диплом государственного образца и нагрудный знак об окончании образовательного учреждения МЧС России и гарантировано распределение в территориальные подразделения Главного управления МЧС России по Новосибирской области.

По всем вопросам обращаться в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району и пожарно-спасательную часть №73, расположенные по адресу р.п. Чаны ул. Ленина 106 , тел 23-567