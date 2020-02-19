В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими условиями (мокрый снег, метель, гололёдные явления, усиление ветра) Госавтоинспекция Чановского района вновь обращается к водителям с просьбой без острой необходимости не покидать пределы населенных пунктов, быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, не забывать про безопасную дистанцию между автомобилями и совершать маневрирования только после того, как убедитесь в отсутствии встречного транспорта.

Также для исключения случаев наезда на пешеходов следует снижать скорость движения автотранспорта вблизи пешеходных переходов, образовательных учреждений и остановок общественного транспорта.

Пешеходам не допускать перехода проезжей части в неположенном месте, исключить факты выхода на дорогу, не убедившись в отсутствии приближающегося транспорта. Кроме того, необходимо использовать в одежде световозвращающие элементы в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, которые позволят водителям вовремя вас заметить и принять необходимые меры для остановки транспортного средства.