Пожарная безопасность в учреждениях образования.

На территории Новосибирской области в течение 2019-2020 годов наблюдается негативная динамика роста количества пожаров в образовательных учреждениях. В январе текущего года в одном из районов Новосибирской области произошел пожар в здании школы. В результате пожара здание школы огнем уничтожено. В 2019г. в образовательных учреждениях Новосибирской области произошло 6 пожаров.

На территории Чановского района осуществляют деятельность образовательные учреждения. В данных учреждениях с утра и до вечера находятся дети и персонал учреждений. В целях обеспечения пожарной безопасности руководителями и лицами, ответственными за пожарную безопасность, а так же персоналом учреждения должны выполняться и соблюдаться требования пожарной безопасности.

Все работники образовательного учреждения допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа,

Двери любых помещений при пребывании в них учащихся и работников могут запираться лишь на внутренние легко открывающиеся без ключа запоры.

В образовательных учреждениях Запрещается:

· загромождать проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц мебелью, шкафами, оборудованием, различными материалами, а также забивать двери эвакуационных выходов;

· фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;

· заменять армированное стекло обычным при остеклении дверей и фрамуг.

На случай отключения электроэнергии у обслуживающего персонала должны быть электрические фонари.

Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу.

Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии и постоянной готовности, соответствовать проектной документации. Так же в образовательных учреждениях должно быть обеспечено дублирование сигнала системы пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта. Данные системы должны своевременно проходить техническое обслуживание.

Здания образовательных учреждений должны быть обеспечены соответствующим количеством огнетушителей и их расположение должно соответствовать требованиям нормативных документов.

При эксплуатации электроустановок запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции,

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также использовать их со снятыми колпаками (рассеивателями);

-использовать электроутюги, электроплитки, электрочайники и другие электронагревательные приборы в помещениях образовательного учреждения (кроме специальных);

-использовать в специальных помещениях электроутюги, электроплитки, электрочайники и другие электронагревательные приборы без подставок из негорючих материалов;

-оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, средства вычислительной и множительной техники;

-применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.

Запрещается проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании образовательного учреждения при наличии в помещениях людей, а также без письменного приказа руководителя образовательного учреждения;

Не менее 2-х раз в год в образовательных учреждениях должны проводиться практические тренировки по быстрой и безопасной эвакуации людей. В данных тренировках задействуются все учащиеся и персонал учреждений.

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. На путях эвакуации должно иметься эвакуационное освещение. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. Сгораемые конструкции чердачных помещений должны обрабатываться огнезащитным составами с составлением соответствующего акта .

Так же в образовательных учреждениях необходимо проводить осмотры электрооборудования, уделяя особое внимание на учреждения , размещенные в зданиях старого фонда и имеющие низкую пожарную устойчивость(деревянные). Принимать своевременные меры по недопущению протекания воды на электропроводку, в случае наличия данных фактов принимать своевременно меры, вплоть до обесточивания участков электросетей.

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы в постоянном режиме осуществляют контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в учреждениях, проводят инструктажи на противопожарную тематику с персоналом и учащимися, а так же принимают участие в проведении тренировок по эвакуации.