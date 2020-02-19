Пожарная безопасность на сходах граждан.

На территории Чановского района в населенных пунктах проходят сходы граждан. В целях профилактики пожаров, предотвращения гибели и травмирования на них людей сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району принимается участие в данных мероприятиях. 17.02.2020г. сход граждан был проведен на территории Погорельского сельсовета. В своем выступлении сотрудник ОНД и ПР по Чановскому району довел до присутствующих граждан обстановку с пожарами и последствиями от них на территории Новосибирской области и Чановского района, так же довел информацию о причинах пожаров, которые произошли в Чановском районе в 2019 году. Наполнил требования пожарной безопасности, которые нужно соблюдать. Основное внимание было уделено следующим вопросам: недопущению оставления малолетних детей без присмотра, об осторожном обращении с огнем, в том числе при курении, на строгое соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, где было сказано о несколько простых правил, которые помогут Вам избежать пожара:

При эксплуатации печного отопления запрещается:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, поручать надзор за ними малолетним детям;

- располагать топливо и другие горючие вещества на предтопочном листе;

- применять для розжига печей бензин, керосин и другие горючие вещества, так как в результате этого происходит взрыв паров внутри печи;

- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов ;

- перекаливать печь.

- Очищайте печь и дымоход от сажи и золы не реже одного раза в три месяца, в противном случае дымовые газы будут хуже выходить и печь будет дымить в помещение, так же возможно накопление в помещение угарного газа.

Обратите внимание на наличие предтопочного листа, он должен быть размером 0.5х0.7 м., без прогаров и повреждений.

- Не доверяйте растопку малолетним детям, а также не храните спички в доступном для них месте.

- Золу и шлак, удаляемую из топок проливайте водой и удаляйте в специально отведенное для них безопасное место.

- При обнаружении на металлических частях печи трещин, отсутствие предусмотренных конструкции щеколд, а также щелей образовавшихся в результате воздействия на металлические части печи высоких температур, обратитесь к квалифицированному специалисту с целью устранения данных недостатков.

Что бы не допустить перекала печи, вследствие чего происходит разрушение кирпичной кладки и сильный нагрев кирпича, допустим, если жилым помещением долго не пользовались, печь лучше топить 3 раза в день (продолжительностью не более 3-х часов) и постепенно прогревать помещение, так же следует топить печь и в сильные морозы.

Неисправное электрооборудование - источник пожара!

- недопустимо использовать электроприборы, имеющие неисправности, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- нельзя пользоваться поврежденными выключателями, розетками, патронами;

- не закрывать электрические лампочки абажурами из горючих материалов;

- никогда не пользуйтесь электроприборами в сыром или слишком влажном помещении, а также не пользуйтесь электроприборами с питанием от электросети на улице во время дождя, снегопада или тумана;

- обогреватели должны устанавливаться вдалеке от мебели, занавесок и постельного белья;

- перед уходом из дома на длительное время, необходимо проверить и убедиться, что все электронагревательные и осветительные приборы отключены;



Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району