Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях культуры

На территории Чановского района, в районном центре и в населенных пунктах, расположены дома культуры, в которых проводятся зрелищные мероприятия, в том числе с массовым пребыванием людей. Здания учреждений культуры характеризуются наличием в определенное время массового пребывания людей. С целью недопущения пожаров на территории Чановского района, предотвращения гибели и травмирования людей отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району напоминает о недопустимости при проведении зрелищных и праздничных мероприятий :

- применение легковоспламеняющихся жидкостей, горючих газов, пиротехнических изделий и открытого огня в помещениях,

-блокирования путей эвакуации и эвакуационных выходов,

- наличия неисправностей систем противопожарной защиты зданий,

В соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ при проведении мероприятий в помещениях запрещается применять свечи (кроме культовых учреждений).

Так же, в соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ установлено:

В отношении каждого объекта утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями.

Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

В зданиях руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны, а так же наличие планов эвакуации людей при пожаре. Назначается лицо, ответственное за пожарную безопасность.

В учреждениях культуры должны быть инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также должны проводиться не реже 1 раза в полугодие практические тренировки лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.

При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и др.) обеспечивается:

а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;

б) дежурство ответственных лиц в помещениях.

Двери на путях эвакуации должны открываться наружу по направлению выхода из здания людей.

Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

На объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.

Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

42. Запрещается:

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.

Объекты культуры должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения, автоматическими установками пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

На путях эвакуации должно иметься эвакуационное освещение. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

Руководитель организации обеспечивает обработку деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия.

Запрещается хранение декораций, бутафории, деревянных станков, откосов, инвентаря и другого имущества в трюмах, на колосниках и рабочих площадках (галереях), под лестничными маршами и площадками, а также в подвалах под зрительными залами.

Запрещается применение открытого огня на сцене, в зрительном зале и подсобных помещениях (факелы, свечи, канделябры и др.), дуговых прожекторов, фейерверков и других видов огневых эффектов.