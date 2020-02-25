По итогам полутора месяцев 2020 года на территории Новосибирской области зарегистрировано 197 дорожно-транспортных происшествий, при которых 25 человек погибло и 269 травмировано.

Анализ показывает, что не прекращаются случаи совершения дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного и (или) наркотического опьянения. Так, за январь 2020 года было зарегистрировано 9 подобных случаев, при которых 1 человек погиб и 12 травмировано. Традиционно, в период праздничных мероприятий увеличивается число водителей, допустивших управление автомобилем в нетрезвом виде.

Управление транспортными средствами водителями, находящимися в нетрезвом состоянии, является одним из основных видов правонарушений, представляющих угрозу для безопасности дорожного движения. В целях стабилизации сложившейся дорожно-транспортной ситуации и профилактики ДТП по вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, с 21 по 25 февраля на территории Чановского района проходило оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Экипажи ДПС работали во всех населенных пунктах района, а также осуществляли патрулирование по рабочему поселку Чаны в тех местах, где чаще всего можно встретить нарушителей.

За время проведения мероприятий сотрудники Госавтоинспекции задержали на дорогах района 4 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.





