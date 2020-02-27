Внеочередное заседание комиссии по ЧС и ОПБ Чановского района

27 февраля 2020г. в актовом зале администрации Чановского района состоялось внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Чановского района. В данной комиссии приняли участие руководство Чановского района, главы поселений, сотрудники Федеральной противопожарной службы, члены комиссии. Поводом к проведению заседания КЧС и ОПБ Чановского района послужил происшедшей 23 февраля 2020г. пожар на территории района с гибелью человека. На данной комиссии были рассмотрены следующие вопросы: «Организация и проведение профилактической работы по предупреждению пожаров и снижения тяжести последствий от них на территории Чановского района », « О складывающейся обстановки с пожарами и последствиями от них», «Реализация государственной программы по установке автоматических дымовых пожарных извещателей с GSM модулем в местах проживания многодетных семей», «О состоянии противопожарного водоснабжения на территории района» С докладами по данным вопросам выступили: начальник ОНД и ПР по Чановскому району Чеботок А.М., и.о. начальника ПСЧ-73 Худяков И.В., ведущий специалист по ГО и ЧС администрации Чановского района Парфентьев А.Ю. После чего были обсуждены проблемные вопросы и принято решение.

ОНД и ПР по Чановскому району