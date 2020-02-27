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Внеочередное заседание   комиссии по ЧС и ОПБ Чановского района

 

27 февраля 2020г. в актовом  зале администрации Чановского района состоялось внеочередное  заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Чановского района. В данной комиссии приняли участие руководство Чановского района, главы поселений, сотрудники Федеральной противопожарной службы, члены комиссии.  Поводом  к проведению заседания КЧС и ОПБ Чановского района  послужил происшедшей 23 февраля 2020г.  пожар на территории района  с гибелью человека.  На данной комиссии были рассмотрены следующие вопросы: «Организация и проведение профилактической работы по предупреждению пожаров и снижения тяжести последствий  от них  на территории Чановского района », « О складывающейся обстановки с пожарами и  последствиями от них»,  «Реализация государственной программы  по установке автоматических дымовых пожарных извещателей  с GSM модулем  в местах проживания многодетных семей», «О состоянии противопожарного водоснабжения на территории района»    С докладами по данным вопросам  выступили:  начальник ОНД и ПР по Чановскому району Чеботок А.М., и.о. начальника ПСЧ-73 Худяков И.В., ведущий специалист по ГО и ЧС администрации Чановского района  Парфентьев А.Ю.  После чего были обсуждены проблемные вопросы  и принято решение.

 

 

 

ОНД и ПР по Чановскому району

 

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