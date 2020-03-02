Урок безопасности в образовательном учреждении

1 марта отмечается Всемирный День Гражданской обороны. Праздник приурочен в дате создания Международной организации гражданской обороны – 1 марта 1972 года. Эта дата отмечается с целью пропаганды знаний о Гражданской обороне и поднятия престижа национальных служб спасения. В связи с этим праздником и повышения готовности подрастающего поколения к самозащите в случае чрезвычайной ситуации, бедствий или аварий сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области старшим лейтенантом внутренней службы Мамедовым К.Р. проведено занятия с учащимися МБОУ Озеро-Карачинская СШ и практическая отработка действий персонала по обеспечению быстрой и безопасной эвакуации детей в случае возникновения чрезвычайной ситуации.