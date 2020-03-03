Основные причины пожаров.

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району в постоянном режиме проводится анализ пожаров и причины их возникновения. Основными причинами пожаром являются: неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении; нарушения правил устройства и нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования; неисправность и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Так же происходят пожары по причинам детской шалости с огнем, неисправности автотранспортных средств, нарушения правил эксплуатации бытовых газовых приборов.

Наибольшее количество пожаров в 2019 году произошло по следующим причинам: неосторожное обращение с огнем -15 случаев, из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования - 23 пожара, неисправности и нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей- 17 пожаров. За истекший период 2020 года на территории Чановского района произошло 5 пожаров. Причинами пожаров послужило: неосторожное обращение с огнем при курении-2 случая, по одному случаю по причинам неисправности печного отопления, нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования, неисправности электрооборудования транспортного средства.

Каждый происшедший пожар это поврежденное или уничтоженное имущество граждан, причиненный материальный ущерб, а так же, к сожалению, пожар может «забрать» человеческие жизни.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району напоминает гражданам, что необходимо в быту и на рабочих местах соблюдать требования пожарной безопасности, не надеяться на «авось» при пользовании неисправными электроприборами, печами, а так же бросая непотушенные спички и окурки. Не разрешайте детям играть со спичками и огнем, объясняйте им что это опасно и к чему может привести.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району