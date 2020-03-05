«В Чановском районе произошло ДТП со смертельным исходом»

04 марта в 20 часов 30 минут, в Чановском районе на 1019 километре автодороги «Иртыш Р-254», житель Омской области, 45-летний водитель автомобиля марки «ISUZU-ELF», следовавший со стороны г.Новосибирска в направлении г.Омска, совершил съезд с дороги по ходу движения, где совершил наезд на препятствие в виде ограничивающего пешеходного ограждения. В результате происшествия водитель получил травмы, не совместимые с жизнью.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Госавтоинспекция Чановского района