Госавтоинспекция Чановского района обращается к родителям для разъяснения детям правил безопасности дорожного движения. На сегодняшний день проблема детского дорожно-транспортного травматизма стоит очень остро, за 2019 год на территории Новосибирской области с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет произошло 259 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 12 детей погибли и 273 получили ранения. Из 12 погибших детей, двое погибли в ДТП, на территории Чановского района и 1 ребенок получил травмы.

Сотрудники Госавтоинспекции обращаются ко всем родителям с просьбой еще раз обратить внимание детей на необходимость соблюдать требования Правил дорожного движения,разъясните своим детям правила безопасного поведения на дороге, ежедневно напоминайте о необходимости быть внимательным вблизи проезжей части, научите ребенка концентрировать свое внимание на возможные опасности, расскажите о том, какими последствиями чревато использование во время перехода дороги наушников и гаджетов отвлекающих внимание, регулярно отрабатывайте с ребенком безопасные маршруты движения из дома в школу и обратно. Также разъясните, что пешеходный переход НЕБЕЗОПАСЕН. Ребенок, при переходе дороги как по регулируемому, так и по нерегулируемому пешеходному переходу, должен убедиться, что приближающиеся автомобили остановились и пропускают его, только тогда переходить дорогу.

Особенно хотелось бы обратиться к родителям, которые являются водителями. К огромному сожалению, до сих пор встречаются случаи, когда родители позволяют себе управлять транспортными средствами, находясь в состоянии опьянения, не пристегивают детей ремнями безопасности и перевозят малышей без детских удерживающих устройств и при этом, не на секунду, не задумываются о возможных последствиях.

Сотрудники Госавтоинспекции предпринимают все возможные меры по улучшению сложившейся ситуации, но стоит помнить, что родители в первую очередь должны сформировать у ребенка навыки безопасного поведения на дороге. Не забывайте, что только самые близкие люди пользуются у детей непререкаемым авторитетом!

Помните! Ребенок учится «законам дороги», глядя на вас. Пусть Ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице не только Вашего ребенка, но и других детей».

Госавтоинспекция Чановского района