В прошедшие выходные дни, в Чановском районе проходило оперативно-профилактическое мероприятие “Нетрезвый водитель”.

Мероприятие проводилось в целях стабилизация уровня аварийности на территории оперативного обслуживания, выявление и пресечение фактов управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пьяных водителей.

Сотрудники ОГИБДД работали методом "массовой проверки", который не создает заторов на дорогах, но при этом позволяет проверить максимальное количество транспортных средств, в короткие сроки.

В ходе проведения операции, полицейские проводили сплошные проверки автотранспортных средств на дорогах, однако правонарушений предусмотренных ст. 12.8. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения", выявлено не было.

ГИБДД напоминает, что управление ТС в состоянии опьянения является одним из грубейших нарушений Правил дорожного движения и приводит к тяжелым, а иногда и непоправимым последствиям при дорожно-транспортных происшествиях. Госавтоинспекторы обращают внимание водителей, что управлять автомобилем в нетрезвом виде запрещено. При необходимости совершить поездку следует воспользоваться общественным транспортом или услугами такси.