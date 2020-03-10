Отравление угарным газом -как не допустить .

Отравление угарным газом — острое патологическое состояние, развивающееся в результате попадания угарного газа в организм человека, является опасным для жизни и здоровья, и без квалифицированной медицинской помощи может привести к летальному исходу.

Угарный газ попадает в атмосферный воздух при любых видах горения.

Отравление возможно:

* при пожарах;

* в газифицированных помещениях, в которых эксплуатируется газоиспользующее оборудование (плиты, проточные водонагреватели, теплогенераторы с открытой камерой сгорания) в условиях недостаточного воздухообмена, например, при нарушении тяги в дымоходах и/или вентиляционных каналах либо недостатке приточного воздуха для горения газа;

* в гаражах при плохой вентиляции, в других непроветриваемых или слабо проветриваемых помещениях, туннелях, так как в выхлопе автомобиля содержится до 1—3 % СО по нормативам и свыше 10 % при плохой регулировке карбюраторного мотора;

* в домашних условиях при несвоевременно закрытых печных заслонках в помещениях с печным отоплением (дома, бани);

* при курении кальяна (очень большой процент людей испытывают головные боли, головокружения, тошноту, сонливость после курения кальяна, что обусловлено отравлением монооксидом углерода, образованным при недостатке поступления кислорода в кальянный аппарат).

Симптомы:

* При лёгком отравлении появляются:

* головная боль, стук в висках, головокружение, боли в груди, сухой кашель, слезотечение, тошнота, рвота, возможны зрительные и слуховые галлюцинации,

повышение артериального давления.

* при отравлении средней тяжести:

* сильный шум в ушах, сонливость, возможен двигательный паралич при сохранённом сознании

* при тяжёлом отравлении:

* потеря сознания, коматозное состояние, судороги, нарушение дыхания, которое становится непрерывным, расширение зрачков с ослабленной реакцией на свет.

Алгоритм оказания неотложной помощи в очаге поражения

В такой ситуации крайне важно оказать пострадавшему грамотную доврачебную помощь. Для этого вынесите человека на свежий воздух, уложите, приподняв ноги, освободите от тесной одежды и дайте понюхать нашатырный спирт. Если пострадавший в сознании, ему необходимо обеспечить покой и непрерывный доступ кислорода, например, можно обмахивать его газетой или включить вентилятор. Если же пострадавший не дышит, необходимо сделать ему искусственное дыхание, предварительно очистив дыхательные пути. И, конечно, вызовите «Скорую помощь». Если такой возможности нет, то после восстановления жизненно важных функций, постарайтесь доставить пострадавшего в лечебное учреждение.

· Помните, что во время выноса пострадавшего из места, в котором находится опасная концентрация угарного газа, в первую очередь нужно обезопасить себя, чтобы не отравиться тоже.

Таким образом, что бы не пострадать от угарного газа нужно соблюдать определенные меры безопасности: не находитесь в закрытых гаражах с работающими автомобилями, не пользуйтесь газовыми приборами в плохо вентилируемых помещениях, в том числе при ночевке в автомобилях и палатках, не закрывайте печные заслонки до полного прогорания топлива.