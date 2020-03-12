В Чановском районе подведены итоги оперативно-профилактической операции «Грузовой транспорт».

ГИБДД Чановского района совместно с 6-МОТН и РАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, провели мероприятия, направленные на выявление нарушений и профилактику аварийности в сфере грузовых перевозок.

Оперативно-профилактические мероприятия «Грузовой транспорт» проводились с 06 по 11 марта, и были направлены на профилактику аварийности, выявление преступлений и административных правонарушений в сфере грузовых перевозок. В рамках операции сотрудники Госавтоинспекции проверяли грузовой транспорт на наличие тахографов, документации на перевозимый груз, а также проводили сверку номерных агрегатов транспортных средств.

За время проведения профилактических мероприятий, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 21 правонарушение в сфере грузовых перевозок. По всем выявленным нарушениям составлены административные материалы.