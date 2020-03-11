Личный состав Госавтоинспекции будет ориентирован на выявление нарушений правил дорожного движения водителями легковых такси, а также нелегальными перевозчиками.

Автоинспекторы проверят техническое состояние транспортных средств, соблюдение требований нормативно-правовых актов юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Госавтоинспекция призывает граждан, пользующихся услугами такси, обращать внимание на состояние водителя. При наличии у него признаков опьянения следует немедленно сообщить об этом в дежурную часть Отдела МВД России по Чановскому району.