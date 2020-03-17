В рамках профилактических мероприятий "Внимание Каникулы!" инспекторы ГИБДД, провели в Чановском районе мероприятие "Ребенок главный пассажир!". Помогали им ребята из отряда ЮИД «Перекресток».

Этим мероприятием Госавтоинспекция и отряд ЮИД прежде всего хотели еще раз показать водителям, что детское удерживающее устройство прежде всего минимизирует последствия ДТП.

Акция проходила с участием юных инспекторов дорожного движения детского юношеского центра Гармония, которым было предложено написать письма водителям автомобилей, нарисовать для них рисунки. В своих письмах дети напомнили взрослым об их ответственности за детские жизни, а так же, о том что детские удерживающие устройства - это гарант сохранности ребенка, а не малозначимый пункт ПДД.

Каждое письмо было подписано и многие водители узнавали в отправителях своих детей, детей родственников, знакомых. Все водители, получившие письма были тронуты детской непосредственностью и сознательностью к безопасности дорожного движения.