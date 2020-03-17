Меры предосторожности при использовании обогревательных приборов



Важно помнить о мерах безопасности при обращении с обогревательными приборами, поэтому знание простых правил позволит обезопасить себя и свою семью, а также сохранить Ваш домашний очаг.



Меры предосторожности при использовании электроприборов:



- Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации электроприбора, впоследствии не нарушать требований, изложенных в ней. Важно помнить, что у каждого прибора есть свой срок эксплуатации, который в среднем составляет около 10 лет. Использование его свыше установленного срока может привести к печальным последствиям.



- Систематически проводите проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя.



- Следите за состоянием обогревательного прибора: вовремя ремонтировать и заменять детали, если они вышли из строя. Меняйте предохранители, разболтавшиеся или деформированные штекеры.



- Используйте приборы, изготовленные только промышленным способом, ни при каких обстоятельствах не использовать поврежденные, самодельные или «кустарные» электрообогреватели.



- Следует избегать перегрузки на электросеть, в случае включения сразу нескольких мощных потребителей энергии.



- Убедитесь, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе обогреватель может перегреться и стать причиной пожара.



- Не оставляйте включенным электрообогреватели на ночь, не используйте их для сушки вещей.



- Не позволяйте детям играть с такими устройствами.



- Устанавливайте электрообогреватель на безопасном расстоянии от занавесок или мебели. Ставить прибор следует на пол, в случае с конвекторами - крепить на специальных подставках на небольшом расстоянии от пола.



- Не используйте обогреватель в помещении с лакокрасочными материалами, растворителями и другими воспламеняющимися жидкостями. Также нельзя устанавливать электрообогреватель в захламленных и замусоренных помещениях.



- Регулярно очищайте обогреватель от пыли — она тоже может воспламениться.



- Не размещайте сетевые провода обогревателя под ковры и другие покрытия.



- Не ставьте на провода тяжелые предметы (например, мебель), иначе обогреватель может перегреться и стать причиной пожара.



Помните, что от этого зависит Ваша жизнь, жизнь Ваших близких и сохранность имущества. В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «01» ,«101» или «112»