Как правильно вызвать подразделение пожарной охраны.

Пожар — это критическая ситуация, угрожающая жизни людей и их имуществу. Любое промедление, вызванное растерянностью или паникой, может привести к непоправимым последствиям. Для того, чтобы в стрессовых обстоятельствах действовать собрано и оперативно, необходимо помнить правила вызова пожарных.

Вызов пожарных можно осуществить с городского и мобильного телефона с помощью номеров «101» и «112». Раньше у каждого оператора сотовой связи была своя комбинация цифр для вызова служб экстренной помощи. В январе 2014 года Министерством информационных технологий и связи Российской Федерации были закреплены прямые номера экстренных служб. Это значит, что вызов пожарной охраны можно осуществить как с городского, так и с мобильного телефона с помощью единого номера «101».

Кроме того, с 2013 года наша страна присоединилась к европейской системе вызова экстренных служб по единому номеру «112». Система 112 позволяет быстро и комплексно отреагировать на звонок о любом происшествии, угрожающем жизни и здоровью людей.

ЧТО ГОВОРИТЬ?

Для того, чтобы помощь пожарных оказалась по-настоящему срочной и эффективной, необходимо соблюдать определенный порядок сведений, сообщаемых дежурному оператору. Поэтому перед тем как набрать телефон пожарной охраны, лучше заранее продумать, какую информацию вы сообщите. Вопросы, которые в строгом порядке задает диспетчер, позволяют заполнить бланк наряда, необходимый для вызова пожарной службы.

ПОРЯДОК СООБЩАЕМЫХ СВЕДЕНИЙ

· Точный адрес пожара или возгорания. Его нужно назвать первым, так как если связь внезапно прервётся, пожарные уже будут знать, где нужна их помощь.

· Место, где обнаружено возгорание: квартира, частный дом, гараж и т.д.

· Объект, который горит: мебель, телевизор, автомобиль.

· Уточняющая информация: номер подъезда, количество этажей в здании, угроза жизни людей и т.д.

· Фамилия и имя звонящего, номер его телефона. Прибыв на место, пожарная служба будет искать того, кто позвонил. Это особенно актуально, когда бушует огонь, и вы не можете самостоятельно покинуть здание.

Говорить следует, по возможности, спокойно, чётко и разборчиво. Не беспокойтесь — после того, как вы сообщили адрес возгорания, пожарные уже выехали, а дополнительные сведения передаются им по рации. По правилам, необходимо дождаться, когда диспетчер первый закончит разговор, а потом уже самому положить трубку. Теперь следует выйти из дома навстречу пожарным. Продумайте, куда быстро и удобно сможет подъехать техника, и покажите машине путь.

Следуя этим правилам вызова пожарной службы, вы сможете защитить жизни людей и сберечь своё имущество.

ОДИН ДОМА

Если непредвиденное произошло, когда родителей нет дома, ребенок может растеряться и запаниковать. Поэтому нужно заранее научить школьника, как самостоятельно осуществить вызов пожарной охраны. Составьте специальный детский справочник, где, например, рядом с изображениями автомобилей экстренных служб можно поместить номера их вызова по телефону.

Объясните, что трехзначный номер можно набирать как с городского, так и с мобильного телефона. Также запишите ваш адрес и правила вызова пожарных. Для закрепления материала можно отрепетировать разговор с диспетчером пожарной службы, где ребенок по порядку ответит на его вопросы.

Обязательно расскажите школьнику о том, какой вред наносит ложный вызов экстренных служб. Во-первых, пожарные не успеют к тем, кого действительно нужно спасать, а во-вторых, родители получат большой штраф. Кроме того, когда на самом деле нужна будет помощь, ребёнку уже никто не поверит..



Соблюдайте требования пожарной безопасности!

ОНДиПРпо Чановскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области.